Ex-conselheiro de Trump é liberado para voltar aos EUA

A Polícia Federal (PF) liberou o retorno de Jason Miller, ex-conselheiro de Donald Trump, aos Estados Unidos. O empresário ficou detido por três horas no Aeroporto de Brasília para prestar depoimento no inquérito que apura possíveis atos contra as instituições do Estado e a democracia. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Por meio de nota, os advogados de Miller e do empresário brasileiro Gerald Almeida Brant — também detido pela PF — informaram que seus clientes permaneceram em silêncio durante o depoimento. “Não tiveram acesso integral aos autos dos aludidos inquéritos, motivo pelo qual valeram-se do direito constitucional ao silêncio”, informaram.

Jason Miller é fundador da rede social Gettr, que passou a acolher pessoas que tiveram bloqueios ou suspensão de contas por parte de plataformas como Facebook e Twitter.