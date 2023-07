Explosão em Palotina, no Paraná, mata 7 pessoas

O número de mortos numa explosão em um silo de secagem de grãos em Palotina, no Paraná, subiu para sete pessoas. O acidente aconteceu na quarta-feira 26, no silo da C.Vale, cooperativa agroindustrial do oeste do Estado.

De acordo com a Defesa Civil, 12 pessoas ficaram feridas — cinco em estado grave. Uma vítima ainda está desaparecida. Os bombeiros continuam trabalhando no local da explosão na manhã de hoje.

Os Bombeiros informaram uma força-tarefa foi montada para o resgate das vítimas. Segundo a instituição, foram disponibilizados mais de 35 socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do oeste do Paraná.

Ontem à noite, o governo estadual anunciou o envio, em dois aviões da Casa Militar, de 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático, equipe especializada da corporação.

Resgate das vítimas

A explosão atingiu um silo de secagem de grãos em Palotina, Paraná | Foto: Reprodução/RPC

Conforme os bombeiros, as vítimas estavam em um túnel que interliga os armazéns do silo na hora da explosão.

“As vítimas estavam no subsolo, nesse túnel, e a estrutura veio abaixo por conta da explosão. Estamos trabalhando o mais rápido possível no resgate. É uma corrida contra o tempo”, informou o capitão Rodrigues.

O que diz a empresa de Palotina sobre a explosão

Em nota, a C.Vale informou que ainda não tem informação sobre o que teria provocado o acidente de grandes proporções no silo da empresa, que funciona como uma unidade central de recebimento de grãos.

“No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas”, informou.

A cooperativa tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Ela é considerada a quinta maior do agronegócio na região sul do Brasil em vendas e a segunda maior do Paraná.

