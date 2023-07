Caças da Força Aérea Brasileira (FAB) interceptaram um avião bimotor carregado com cerca de 400 quilos de pasta-base de cocaína, entre as cidades Matão e Dobrada, no interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 26.

A aeronave teria vindo do Paraguai e ao entrar em território brasileiro passou a ser monitorada pelo Grupo Especial de Fronteira, em Mato Grosso. Momentos depois, o acompanhamento passou a ser feito por caças da FAB. Com a pressão, o piloto pousou em uma estrada de terra próxima à Rodovia Brigadeiro Faria Lima, a poucos quilômetros do que seria o destino final, em Araraquara (SP).

publicidade

Leia também: “Família se nega a enterrar presidiária morto há três dias”

Os ocupantes fugiram pela mata da região depois do pouso e não foram localizados. Eles são procurados pela Polícia Federal e pela Polícia Militar de São Paulo. Foram realizadas buscas em solo com apoio de helicópteros.

No interior do avião foram encontradas dezenas de pacotes que continham cerca de 400 quilos de cocaína em forma de pasta-base. A intenção era refinar o material no Brasil e comercializá-lo em São Paulo.

Cocaína apreendida na “Rota Caipira” do tráfico

A Polícia Federal de Araraquara (SP) foi a responsável pelo registro da ocorrência e deve assumir as investigações. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave, que transportava cocaína e foi seguida por caças da FAB, está em situação regular em nome de uma pessoa física — o nome não foi divulgado pelas autoridades.

A localização em que a interceptação aérea aconteceu, na região central de São Paulo, faz parte da chamada “Rota Caipira” do tráfico internacional de drogas. O apelido foi criado ainda nos anos 1990, quando os grandes traficantes começaram a usar cidades do interior para realizar grandes comércios de drogas. A prática acompanha o surgimento das facções criminosas nos presídios paulistas.

Leia também: “Policiais penais são reféns durante rebelião em penitenciária do Acre”