Explosão no Aeroporto de Marabá (PA) deixa um morto e dois feridos

A explosão de um caminhão no Aeroporto João Corrêa da Rocha, em Marabá (PA), deixou um funcionário morto e dois feridos, na noite deste sábado, 16. As vítimas faziam a manutenção em uma pista.

Segundo o Aena Brasil, empresa responsável por administrar o aeroporto no sudeste do Pará, o acidente ocorreu por volta das 21h. O caminhão que explodiu pertencia a uma empresa terceirizada que fazia a sinalização em uma das pistas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou o fogo. Os dois funcionários que ficaram feridos foram encaminhados ao hospital para atendimento médico. O estado de saúde e as identidades deles não foram divulgados.

Passageiros e a tripulação não foram atingidos pela explosão, nenhuma aeronave foi atingida. As operações na pista ficaram suspensas até a madrugada deste domingo, 17. Voos da Azul e Gol partindo de Brasília e Belo Horizonte foram cancelados.

“As polícias Civil e Científica do Pará estiveram no local, analisaram o veículo e autorizaram sua retirada da pista do aeródromo”, informou a Aena Brasil, em nota enviada à imprensa.

Moradores próximos à Rodovia Transamazônica, onde fica o Aeroporto de Marabá, viram a explosão e registraram o fogo.

Aeroporto é um dos mais movimentados da Região Norte

Localizado no 11º município mais populoso do Pará, e o maior em habitantes da região sudeste do Estado, na área conhecida como Carajás, o Aeroporto de Marabá é um dos mais movimentados da Região Norte do Brasil. Apesar de só receber voos domésticos, o aeroporto registrou 291 mil passageiros em 2023.

