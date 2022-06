Fábio Barbosa assume presidência da Natura

O executivo Fábio Barbosa é o novo presidente da Natura & Co, holding que controla os negócios da Natura, Avon, Aesop e The Body Shop. Ele entra no lugar de Roberto Marques, atual presidente-executivo, que se manterá como conselheiro. O nome de Barbosa foi uma escolha direta dos cofundadores da Natura, Guilherme Leal, Luiz Seabra e Pedro Passos.

Conselheiro da Ambev e do Itaú Unibanco e sócio da Gávea Investimentos, a casa de Armínio Fraga, Barbosa entra em um momento delicado do gigante de cosméticos brasileiro. As ações da companhia, muito queridinha de uma série de fundos brasileiros de ações, tiveram desvalorização de quase 75% nos últimos 12 meses. Na manhã desta quarta-feira, 15, Barbosa fez questão de citar as dificuldades da holding nos últimos tempos, como a pandemia de covid-19, o ataque cibernético sofrido pela Avon e a guerra russa na Ucrânia. O anúncio da troca de comando do grupo e os primeiros sinais de Barbosa animaram os investidores. Nas primeiras horas de negociação na B3 desta quarta-feira, os papéis da holding subiam mais de 10%, fechando a R$ 15,12, alta de 8,08%

Formado pela Fundação Getulio Vargas e com MBA na Suíça, Fábio Colletti Barbosa trabalhou 12 anos na área financeira da Nestlé, em São Paulo, nos Estados Unidos e na Europa. Passou cinco anos no Citibank e presidiu por 12 anos o banco Santander no Brasil. Em 2011, assumiu a presidência do Grupo Abril. Um dos primeiros cálculos dele na empresa foi demitir 20% dos então 4 mil funcionários. Cumpriu. No atual organograma da Natura & Co, ele avisou que os CEOs das unidades de negócio serão mantidos — e as decisões sobre as equipes de cada área serão uma competência de cada gestor.

-Publicidade-

Leia também: “A economia desmente os pessimistas”, reportagem de Cristyan Costa 116 da Revista Oeste