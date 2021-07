Fazendeiro acusado de ter ajudado Lázaro é solto

O fazendeiro Elmi Caetano Evangelista, de 73 anos, acusado de ter ajudado Lázaro Barbosa durante sua fuga, foi solto e deixou o presídio de Águas Lindas de Goiás (GO) na sexta-feira 16. De acordo com a defesa, ele está com a saúde debilitada.

Evangelista foi indiciado pelos crimes de de favorecimento pessoal, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Lázaro matou quatro integrantes de uma mesma família em Ceilândia (DF), ficou foragido por mais de duas semanas e acabou morto pela polícia.

O fazendeiro que teria ajudado o assassino a fugir dos policiais terá de usar tornozeleira eletrônica e cumprir algumas medidas determinadas pela Justiça — como não deixar a cidade e não sair de casa durante a noite.

Evangelista foi preso no dia 24 de junho, após uma denúncia feita por um caseiro que trabalhava para ele. No momento da prisão, os policiais apreenderam duas armas.

