Felipe Neto culpa ‘luta contra o bolsonarismo’ por pausa na carreira de youtuber

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto anunciou neste sábado, 30, que fará uma pausa na produção de vídeos para o seu canal do YouTube. Ele esclareceu que a decisão não está relacionada à sua saúde.

“A saga Minecraft precisou de uma pausa, não tem a ver com a minha saúde e nem com ela estar ameaçada”, afirmou Neto.

No vídeo, o influenciador afirmou que a sua postura de oposição ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um impacto negativo no crescimento de suas empresas. “Não me arrependo da luta contra o bolsonarismo, mas esse desgaste fez o canal despencar em patrocínios, a ponto de chegar a zero.”

Ele não explicou, contudo, qual a relação de críticas com a escassez de anunciantes. O influencer também não falou sobre falta de engajamento junto aos usuários da plataforma de vídeo. Apesar de ter 45 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, os últimos vídeos dele não conseguem bater 1 milhão de visualizações.

Para tentar ampliar seu engajamento, Neto passou a publicar vídeos além do tema Minecraft. Somente nesta semana, ele apareceu provando um prato de macarrão de R$ 1 mil. Além disso, avisou que teria encontrado uma “lâmpada mágica de verdade”.

Felipe Neto também explicou que irá repensar a direção de patrocínio do seu canal. No entanto, novos vídeos irão ao ar a partir de meados de outubro.

Felipe Neto: crítico de Bolsonaro e “conselheiro” de Lula

Youtuber Felipe Neto, sobre associação entre Lula e corrupção: ‘Inaceitável’ | Foto: Reprodução/Redes sociais

Crítico do governo liderado por Jair Bolsonaro, Felipe Neto ganhou função institucional na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em maio, ele foi anunciado como um dos 246 integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, popularmente chamado de Conselhão.

Além do youtuber, figuras como a apresentadora Bela Gil e uma militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra integram o Conselhão de Lula.

