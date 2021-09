Felizes para sempre, por Guilherme Fiuza

Em conto publicado na Edição 75 da Revista Oeste , o colunista descreve um universo distópico, que nada tem a ver com o Brasil

Em conto publicado na Edição 75 da Revista Oeste, o colunista Guilherme Fiuza versa sobre um universo distópico, que nada tem a ver com o mundo atual. Na verdade, tem.

Leia um trecho

“— Você é feliz?

-Publicidade-

— Ainda não.

— Mas não perdeu a esperança, pelo visto.

— De jeito nenhum. Eu chego lá.

— Lá, aonde?

— Na felicidade.

— É isso aí. Tem que manter o pensamento positivo.

— Não é pensamento positivo. É estratégia.

— Ah, é? Qual?

— Agenda 2030.

— Como assim?

— É um projeto muito bacana. Estou nele.

— Mas 2030 não tá um pouco longe?

— Tá, mas vale a pena.

— E como é esse projeto?

— Não sei direito. Só sei que é muito bom.

— Sei… E o que ele tem de bom?

— Bom, não. Muito bom.

— Certo. O que ele tem de muito bom?

— A ideia geral. Me identifiquei totalmente.”

Gostou? Dê uma olhada no conteúdo abaixo.

Revista Oeste

A Edição 75 da Revista Oeste vai além do conto de Guilherme Fiuza sobre um universo distópico, que nada tem a ver com o mundo atual. A publicação digital conta com reportagens especiais e artigos de Augusto Nunes, J. R. Guzzo, Branca Nunes, Cristyan Costa e Paula Leal, Rodrigo Constantino, Silvio Navarro, Dagomir Marquezi, Evaristo de Miranda e Theodore Dalrymple.

Startup de jornalismo on-line, a Revista Oeste está no ar desde março de 2020. Sem aceitar anúncios de órgãos públicos, o projeto é financiado diretamente por seus assinantes. Para fazer parte da comunidade que apoia a publicação digital que defende a liberdade e o liberalismo econômico, basta clicar aqui, escolher o plano e seguir os passos indicados.