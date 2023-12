Fenômeno El Niño vai ter forte influência sobre o clima de dezembro

Historicamente, dezembro é marcado pelo aumento expressivo no número de dias mais quentes no Sul do país e mais chuvosos nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. É neste mês que se inicia o chamado verão climático, que vai até fevereiro, assim como o início do solstício de verão, no dia 22 de dezembro. De acordo com a MetSul Meteorologia, o clima dos próximos 30 dias terá influência máxima do fenômeno El Niño.

+ Leia mais notícias de Brasil no site da Revista Oeste

A previsão para Porto Alegre (RS) para dezembro é de precipitação de 112,1 mm; já na cidade de São Paulo, a chuva para este período terá, em média, 231,1 mm – a terceira precipitação mensal mais alta média do ano. Em Belo Horizonte (MG) também haverá, nos próximos dias, precipitação de 339,1 mm.

Leia mais: “Confira a previsão do tempo para dezembro“

Mas a chuva será mais abundante no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, devido a uma condição chamada de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Segundo a MetSul, um corredor de umidade virá da Amazônia e seguirá para o Sudeste, persistindo por vários dias com chuva frequente e volumosa. Uma frente fria será a responsável por esse cenário.

Fenômeno El Niño traraámais chuvas para dezembro |clima de dezembro | Foto: Marcello Camargo/Agência Brasil

Leia também: “Previsão do tempo: dezembro começa com alertas de chuvas intensas”

No Sul, a mudança principal deste mês será o aumento da incidência de pancadas de chuva localizadas e associadas ao calor e umidade, especialmente no anoitecer. Nesse período do dia, poderão haver temporais, com irregularidade e variabilidade de volumes maiores que nos meses de inverno, quando a chuva tende a ser melhor distribuída.

La Niña

Nos últimos três anos, dezembro recebeu a influência do fenômeno La Niña, havendo pouca chuva e estiagem ao Sul do Brasil. Em 2023, no entanto, o Pacífico está em uma fase quente com a presença do El Niño.