Fernanda Montenegro é eleita para a Academia Brasileira de Letras

A atriz Fernanda Montenegro, de 92 anos, foi eleita nesta quinta-feira, 4, à cadeira de número 17 da Academia Brasileira de Letras (ABL). A artista, que recebeu 32 dos 34 votos dos acadêmicos, ocupará o posto do diplomata e político Affonso Arinos de Mello Franco, morto em março do ano passado.

“Fernanda Montenegro é um dos grandes ícones da cultura brasileira”, declarou o presidente da ABL, Marco Lucchesi. “Intelectual engajada e sensível leitora do real. Sua presença enriquece os laços profundos da Academia com as artes cênicas. Com ela, adentram as personagens que marcaram gerações.”

A atriz tem dois livros publicados. Em Prólogo, ato, epílogo, narra suas memórias. A outra obra, Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico, reúne imagens que contam sua trajetória pessoal e profissional.

Fernanda deve assumir o posto em 2022.