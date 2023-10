Fernanda Montenegro processa vizinho depois de ter apartamento inundado por obra irregular

A atriz Fernanda Montenegro, de 94 anos, entrou com uma ação na Justiça contra seu vizinho por danos morais. O apartamento de Fernanda foi inundado e sofreu vazamentos por conta de obras irregulares.

O processo corre na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) contra o empresário Sandro Chaim, dono da Chaim Entretenimento, empresa que produz peças teatrais e shows na capital fluminense. O caso aconteceu no fim do primeiro semestre deste ano.

De acordo com Fernanda, seu apartamento, no bairro de Ipanema, zona sul do Rio de Janeiro, passou a ter infiltrações porque seu vizinho fez mudanças estruturais no local sem autorização do condomínio.

Um inquilino que está no apartamento da atriz reclamou do fato e ela ajuizou uma ação.

Desde fevereiro de 2022, ela tenta resolver o caso sem ir à Justiça. Fernanda chegou a ter uma breve conversa com o vizinho pelas redes sociais, mas o problema não foi resolvido.

Prejuízos de Fernanda Montenegro

Segundo a defesa de Fernanda, um closet recém reformado foi bastante danificado pela infiltração, além de uma infestação de cupins atacar todo o imóvel.

A atual inquilina da atriz pretende se mudar devido aos problemas, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

A defesa de Fernanda pediu uma liminar em que solicita ao vizinho reformar o apartamento para resolver os problemas causados e indenizá-la por danos morais, em R$ 20 mil.

Fernanda Montenegro também pediu uma indenização de R$ 20 mil por danos morais por causa da desvalorização de seu apartamento | Foto: Reprodução/ YouTube

De acordo com a atriz, os danos morais foram pedidos por causa da desvalorização do imóvel, que tem valor estimado em R$ 2 milhões. Fernanda diz que não conseguirá alugar o imóvel pelo seu valor de mercado devido aos problemas.

A juíza Flávia Justus negou a liminar. Ela afirmou que “é necessária maior dilação probatória quanto à origem do vazamento, para que a obra possa ser realizada”.

A magistrada também descartou uma audiência de conciliação devido à emergência do caso. Nas próximas semanas, a deverá analisar a questão proposta por Fernanda, ainda sem uma dada definida.