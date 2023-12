Filha do baixista Mingau se emociona ao ganhar beijo do pai

Isabella Aglio, filha do baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, compartilhou um vídeo no qual mostra o pai fazendo o movimento de lhe dar um beijo. É a segunda vez que o músico aparece desde que sofreu um tiro na cabeça, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em 3 de setembro. De lá para cá, o baixista está internado na UTI de um hospital.

“Obrigada, meu Senhor!”, disse Isabella, em vídeo divulgado no Instagram. “Há exatos três meses passei pelo pior dia de toda a minha vida. Hoje recebo o presente mais lindo de todos!”

No vídeo, Isabella coloca o rosto próximo ao pai e pede um beijo. Mingau, então, faz o movimento de beijá-la. “Pai, me dá outro beijinho!”, disse ela, para logo depois chorar de emoção. “Não acredito! Dá outro! Te amo!”,

Nos comentários, o baixista recebeu o apoio de colegas do programa The Noite, como Danilo Gentili e Murilo Couto, e de nomes da música. Dinho Ouro Preto, por exemplo, comentou o seguinte: “Mingau, vamos lá! Você vai conseguir! Vai se recuperar, meu amigo querido. Queria estar aí para te abraçar”.

Na última quinta-feira, 30, Isabella havia compartilhado imagens de seu pai no hospital pela primeira vez desde o ocorrido. Ela revelou que ele estava passando por tratamento contra uma infecção pulmonar.

Polícia prende principal suspeito de atirar em Mingau, do Ultraje a Rigor

A Polícia Militar (PM) de São Paulo prendeu, em 14 de outubro, Pablo William da Silva Mostarda, de 29 anos. Ele é o principal suspeito de atirar contra o baixista da banda Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, em 2 de setembro.

Mostarda, conhecido como Carranca, foi encontrado em uma residência localizada na Estrada do Barreiro, no Estoril, zona rural de Taubaté (SP), depois de uma denúncia anônima recebida pela polícia.

Dos cinco suspeitos de envolvimento na tentativa de homicídio, a polícia já prendeu quatro. Hiago Lourenço da Silva, de 22 anos, segue foragido.

