Filha de Mingau compartilha foto do baixista em recuperação fora do hospital

Isabella Aglio, filha de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, compartilhou uma nova foto do pai em uma cadeira de rodas, com uma cânula de traqueostomia, em que se recupera fora do hospital. “Queria deixar vocês com essa imagem fofinha do meu paizinho”, escreveu ela no story.

Em um story anterior, ela disse que “queria agradecer a vocês por todo o carinho que mandam para mim, obrigada mesmo”, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Isabella também criou uma página de financiamento coletivo para ajudar o pai a se recuperar.

No site Vakinha, a campanha “Juntos pelo Mingau” atingiu R$ 300 mil, valor que é 50% da meta, em dezembro. Agora, o valor já está em R$ 311 mil dos R$ 600 mil pretendidos. O objetivo da família do músico é conseguir o montante para ajudar em sua recuperação.

Ao todo, 6.761 pessoas já doaram na campanha, que visa a cobrir as despesas médicas de duas cirurgias já feitas por Mingau, incluindo o pagamento do cirurgião, assistente, anestesista e da equipe clínica. As duas cirurgias custaram R$ 319 mil. A página da campanha também diz que R$ 15 mil seriam usados para comprar uma cadeira de rodas para Mingau, e R$ 3 mil para luvas de reabilitação.

A cadeira de rodas não será mais comprada com o valor da campanha. Também em dezembro, Mingau ganhou uma cadeira de rodas de uma empresa, além de R$ 10 mil, conforme a filha Isabella mostrou nas redes sociais. Caso a vaquinha passe de R$ 600 mil, a família também vai utilizar o dinheiro para custear uma terceira cirurgia para implantação da prótese.

Em 2 de setembro, Mingau foi baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico ficou em estado grave e transferido para o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, na cidade de São Paulo.

A bala atravessou o crânio e atingiu o lado esquerdo do cérebro do baixista. Em estado grave, Mingau chegou a ser intubado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no São Luiz do Itaim.