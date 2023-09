A filha do cantor gospel Regis Danese, Brenda, postou um vídeo em que com o pai, no Hospital Estadual de Urgências de Goiás, em Goiânia.

Segundo o boletim médico divulgado pelo hospital, o artista está internado na enfermaria, com quadro regular.

De acordo com Brenda, Regis apresenta uma “recuperação surpreendente” desde que sofreu um acidente de carro, na semana passada.

“Olha só quem está melhorando, já está fazendo a caminhadinha dele”, disse Brenda, no vídeo. “Estamos aqui, graças a Deus! Deus está sendo extremamente bom, fiel. Os médicos até falaram que a recuperação do papai está sendo surpreendente, uma das mais surpreendentes que eles já viram.”

Regis Danese teve uma perfuração no intestino, além de fraturas em três costelas, tórax e punho. O cantor de 50 anos passou por uma uma laparotomia seguida de uma enterorrafia — que é a abertura do abdômen e a sutura feita no corte do intestino, respectivamente.

O acidente que levou Regis Danese ao hospital

A cena ocorreu no início da noite de quarta-feira 30. O cantor dirigia o carro quando bateu contra um caminhão na BR-153, em Jaraguá, na região central de Goiás. Ele estava acompanhado do irmão, Daniel Danese, que não teve ferimentos. O caminhoneiro também não se machucou.

Regis faria um show em comemoração aos 70 anos de Ceres, organizado pela prefeitura. Em comunicado publicado nas redes sociais, a organização do evento lamentou o episódio e informou o cancelamento do show.

Em um dos últimos vídeos que publicou no Instagram, o cantor mostrou uma cicatriz na barriga, recebendo curativos. “Dói muito”, escreveu. “Mas a vitória é maior do que qualquer dor que sinto e seguimos vencendo.”

Quem é Regis Danese

Regis Danese é um dos maiores nomes da música gospel do Brasil | Foto: Reprodução/Redes sociais

Um dos maiores nomes da música gospel do País, Regis Danese ficou famoso com o sucesso Faz Um Milagre em Mim. Com 11 álbuns cristãos, o artista foi integrante do Só Pra Contrariar e também é autor de sucessos do grupo de samba e do cantor sertanejo Daniel.