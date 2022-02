Em busca de dicas de filmes para assistir neste domingo? No cardápio, produções inspiradas em histórias reais.

127 Horas

Apesar de ter estreado há mais de dez anos, o filme continua sendo atual. Inspirado na história real do alpinista Aron Ralston, que ficou com o braço preso em uma fenda, depois de fazer uma escalada nas montanhas de Utah, Estados Unidos. O protagonista, vivido por James Franco (Homem-Aranha de 2002), passa 127 horas decidindo entre salvar a própria vida à custa de perder um membro do corpo ou continuar esperando por ajuda. A produção de mais de duas horas foi dirigida por Danny Boyle, diretor de Yesterday e Trainspotting, e pode ser assistida no streaming do Star+.

O Exorcismo de Emily Rose

Nem todo filme de terror é só assustador na tela. A produção de 2005 foi inspirada na história real de Anneliese Michel. A jovem alemã foi submetida à diversas sessões de exorcismo, que além de não a terem curado, ainda causaram sua morte. A atriz Jennifer Carpenter (Dexter) deu vida à protagonista da história. O longa-metragem, disponível na Apple TV, foi dirigido pelo produtor norte-americano Scott Derrickson.

Sempre ao seu Lado

Parker Wilson, vivido por Richard Gere (Uma linda mulher), é um professor universitário que adota um cachorro da raça Akita. O filme mostra como o amor de um cão pelo tutor pode ser real e sincero, e ainda sobreviver a passagem dos anos. A produção, dirigida por Lasse Hallström, pode ser assistida no Prime Video. A emocionante história aconteceu de verdade no Japão, em 1924.