Os temporais voltaram a fazer vítimas fatais e transtorno na região Sul do Brasil. Neste fim de semana, quatro pessoas morreram no Rio Grande do Sul e três em Santa Catariana. Centenas estão desabrigadas. Dois homens e uma criança de 2 anos seguem desaparecidos.

Até a noite deste sábado, 18, a Defesa Civil gaúcha já havia recebido ocorrências em 38 municípios. Há avisos sobre enxurradas, inundações e deslizamentos no Estado.

De acordo com os municípios gaúchos, mais de 31 mil pessoas foram afetadas. Pelo menos, 399 estão desabrigadas e 1,6 mil estão desalojadas.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), publicou um vídeo em suas redes sociais. Ele pediu aos moradores da região do Vale do Taquari para deixarem suas casas e buscarem abrigo em local seguro.

De acordo com Leite, há o risco de a população gaúcha “vivenciar um episódio semelhante ao vivenciado em setembro”.

⚠️ ALERTA para o Vale do Taquari: mesmo que não seja na forma de enxurrada, há forte possibilidade de elevação muito rápida do rio Taquari nas próximas horas, podendo atingir níveis semelhantes aos do episódio de setembro/23. pic.twitter.com/jcYrDHeoGP — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) November 18, 2023

A Defesa Civil emitiu um alerta para o nível do Rio das Antas. Conforme o órgão, há risco para as cidades próximas da barragem da Usina Hidrelétrica Castro Alves, em Nova Roma do Sul (RS).

Leite está programando uma visita, nesta segunda-feira, 20, aos locais afetados. O governador pediu ao governo federal o apoio das forças armadas com caminhões, barcos, aeronaves e recursos humanos para ajudar nos resgates e remoções no Vale do Taquari.

Até o momento, o governo gaúcho, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, já entregou 400 cestas básicas para as cidades de Alegrete e São Borja; 250 para Vila Nova do Su;l e 200 para Giruá.

Saiba quem são as vítimas do temporal no Rio Grande do Sul

Lidowina Lehnen, de 86 anos, e Elisabeta Maria Benisch Ponath, de 51 anos, mãe e filha, foram soterradas na casa em que moravam juntas, na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. Duas outras pessoas, que moravam com elas, conseguiram deixar a residência no momento da tragédia.

Luis Antônio Martins, de idade desconhecida, estava desaparecido desde o sábado 18, quando seu carro foi levado pela correnteza na ERS-437, entre as cidades de Antônio Prado e Vila Flores, também na Serra Gaúcha.

Tatiane Pazinato, também sem idade divulgada, teve o corpo localizado na madrugada deste domingo, 19. O carro em que estava caiu no Rio Turvo.

Saiba como morreram as vítimas das chuvas em Santa Catarina

Também neste fim de semana, na cidade catarinense de Palmitos, um homem de 46 anos morreu quando a moto aquática em que andava colidiu com a fiação elétrica. As outras duas mortes aconteceram na cidade de Taió. Duas mulheres morreram depois de o carro em que estavam ter afundado em uma área alagada por causa da chuva.

O Corpo de Bombeiros Militar segue buscando por um idoso, de 70 anos, que desapareceu depois de a casa dele ter sido arrastada e destruída por uma enxurrada em Praia Grande, no sul catarinense.

