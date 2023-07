Está prevista para este fim de semana intensas rajadas de vento, que devem atingir a parte Sul do Brasil, em especial o Rio Grande do Sul. As correntes de ar podem passar dos 50 km/h e, em alguns pontos, podem atingir 70 km/h ou mais.

As regiões que mais devem ser atingidas pela passagem do fenômeno que desencadeará as rajadas de vento são o norte, o oeste e o sul gaúcho. Áreas de Santa Catarina e do Paraná também sentirão os efeitos dos ventos.

publicidade

Leia também: “Receita Federal apreende Ferraria de R$ 1,6 milhão no Rio de Janeiro”

Em média, a velocidade das rajadas de vento devem atingir de 40 km/h a 60 km/h, mas pontos específicos do Rio Grande do Sul podem ter eventos mais severos, passando dos 70 km/h. O fenômeno deve ter início ao entardecer de sábado 22, já que o avanço da temperatura influenciará na formação dos ventos.

☁️#Ventosfortes: A animação das imagens de #satélite de hoje (21), combinada ao campo de pressão ao nível médio do mar (linhas pretas), mostra que a circulação da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) – letra A no Atlântico – se encontra ampla e na faixa leste do Brasil.

+ pic.twitter.com/H3X3TnYwpO — INMET (@inmet_) July 21, 2023

Outros países se preparam enfrentar fortes ventanias

O Instituto Uruguaio de Meteorologia emitiu um aviso à população sobre a possibilidade de fortes ventos na parte norte do país. “A partir da tarde e noite da sexta-feira e até a tarde e noite de sábado, prevê-se vento sustentado do norte com fortes rajadas que afetarão todo o território nacional. Este evento será acompanhado por um aumento das temperaturas”, afirma a nota publicada.

Leia também: “Record TV acaba com área de Esporte e muda modelo de gestão”

Mesmo com os ventos, não há previsão de chuvas. O que deve ocorrer, na verdade, é o aumento das temperaturas em todo o Rio Grande do Sul. As tardes de amanhã e do domingo 23 devem ter 25°C a 28°C na maioria dos municípios e 28°C a 30°C em diversos pontos, sobretudo da Fronteira Oeste, no noroeste e no centro do estado. Em alguns lugares, a temperatura pode passar dos 30°C, mesmo durante o inverno.

O calor tende a ceder na segunda com instabilidade em parte do estado, como no sul gaúcho.

+ Leia as últimas notícias sobre a Previsão do Tempo no site da Revista Oeste.