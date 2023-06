Frente fria avança pelo país; veja a previsão do tempo

O frio deve aparecer com um pouco mais força em algumas áreas do país no próximo fim de semana. Isso porque uma frente fria vai reduzir as temperaturas médias nas regiões Sul e Sudeste. A mudança na previsão do tempo deve ocorrer a partir desta quarta-feira, 28.

De acordo com a Climatempo, empresa de meteorologia, a frente fria vai avançar pelo litoral da Região Sul nesta quarta-feira. Ela deverá atingir o litoral de São Paulo e o Rio de Janeiro ao longo da quinta-feira 29. Na sexta-feira 30 o fenômeno climático deve atingir o Espírito Santo. No primeiro fim de semana de julho, ela vai chegar ao litoral baiano, no Nordeste.

Junto com a nova frente fria, outra massa de ar frio, de origem polar, avançará do centro-leste da Argentina para o mar na sexta. Ela vai passar o fim de semana na altura do litoral do Uruguai e do Rio Grande do Sul.

“Embora tenha, tecnicamente, intensidade moderada a forte, esta massa de ar frio não vai causar uma ‘onda de frio’ nos próximos dias. Seu poder de resfriamento e seu alcance pelo interior do Brasil serão diminuídos justamente porque o ar polar intenso vai para o oceano rapidamente”, afirma a Climatempo.

“Mesmo assim, os ventos frios marítimos vão manter o clima úmido e as temperaturas baixas por alguns dias nas capitais do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Vitória”, complementa a empresa de meteorologia.

Frente fria no Sul e no Sudeste: previsão do tempo

Confira, abaixo, a previsão do tempo nas capitais do Sul e Sudeste, diante da passagem de uma nova frente fria, no decorrer dos próximos dias:

São Paulo

A temperatura máxima cai de 28 para os 21 graus Celsius desta quarta para a quinta-feira 29. O sol também vai embora a pode haver pancadas de chuva na noite de quinta. As mínimas ficam entre 14 e 15 graus até domingo 2. Na próxima segunda-feira, 3, a mínima cai para 12 graus. O tempo começa a melhorar no dia 6 de julho, que deve ter mínima de 14 e a máxima de 26 graus.

Rio de Janeiro

A temperatura diminui gradualmente. A chuva deve aparecer na quinta 29, sexta 30 e no domingo 2. Nesta quarta-feira, a máxima é de 32 e a mínima de 15 graus. Na quinta, a temperatura já fica entre 16 e 28 graus, e na sexta a máxima cai para 24. O tempo começa a melhorar aos poucos a partir da terça-feira 4.

Belo Horizonte

Minas Gerais é o único Estado do Sul e do Sudeste que não será afetado pela nova frente fria. Suas temperaturas se mantêm estáveis nos próximos dias, com mínimas entre 10 e 14 graus Celsius e máximas entre 22 e 28 graus.

Vitória

A temperatura começa a cair levemente em Vitória na sexta-feira, junto com a chegada da chuva. Se nesta quarta, a mínima é de 17 e a máxima de 30 graus, no sábado 1, a mínima permanece em 17, mas a máxima cai para 26. Na segunda-feira, a chuva passa e o tempo fica entre 14 e 22 graus. Só volta a subir um pouco a temperatura por volta do dia 12 de julho.

Curitiba

A cidade, que chegou a ter calor entre 25 e 28 graus Celsius nos últimos dias, amanheceu nesta quarta com mínima de 9 e máxima de 24. Já na sexta, a mínima sobe 1 grau, mas a máxima cai para 19 graus. O tempo fica mais ou menos estável até a quinta-feira da semana que vem, 6 de julho. Depois, a temperatura sobe um pouco.

Florianópolis

A chuva deve marcar presença nos próximos dias e a temperatura já caiu de 19 a 28 para 14 a 18 graus Celsius. A máxima sobe um pouco a partir do sábado, ficando em 21 graus. O tempo tende a ficar estável em torno destas temperaturas por algum tempo.

Porto Alegre

Depois do calor de quase 30 graus Celsius na última segunda-feira, 26, a temperatura máxima na capital gaúcha baixou para 22 nesta quarta-feira, com mínima de 14 graus. Na sexta, cai mais um pouco, ficando entre 9 e 17 graus. Na próxima semana, o tempo oscila entre leves aumentos de temperaturas, seguidos de pequenas quedas.

