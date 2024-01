Frente fria e chuva volumosa; confira a previsão do tempo para o Sudeste no fim de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para um fim de semana com chuvas na Região Sudeste. Segundo o instituto, deverá ocorrer intensificação de uma área de baixa pressão, que vai dar origem a uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.

De acordo com a entidade, tal padrão atmosférico será acompanhado de ventos em altos níveis e temperaturas elevadas na região.

Tais fatores deverão potencializar a instabilidade, entre sábado 20 e domingo 21, sobre sobre o leste de São Paulo, sul, Zona da Mata e centro (incluindo a capital e Região Metropolitana) de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Chuvas chegam à Bahia na segunda-feira

Chuva deve atingir o sul da Bahia depois do fim de semana | Foto: Reprodução/Pixabay

No sábado, segundo o Inmet a área mais afetada pelos maiores acumulados diários de chuva deve ser a faixa leste de São Paulo (incluindo a capital e Região Metropolitana) e áreas do litoral paulista. Nestes locais, os totais de chuva podem variar entre 80 milímetros e 100 milímetros.

Já no domingo, as chuvas mais volumosas vão ocorrer entre o litoral norte paulista e áreas do sul, leste (incluindo a capital e Região Metropolitana), serra do Rio de Janeiro e na Zona da Mata, onde pode chover entre 70 milímetros e 90 milímetros em alguns pontos.

A partir de segunda-feira 22, as chuvas intensas, com acumulados diários significativos, devem se concentrar entre o Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.