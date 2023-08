A quinta-feira, 3, será de clima diferente sobre o Rio Grande do Sul. De acordo com a sua previsão do tempo, a empresa MetSul Meteorologia afirma que o Estado sulista contará com “verão” e inverno ao decorrer do dia.

Isso, contudo, não é novidade. No mês passado, os habitantes de diferentes regiões gaúchas enfrentaram condições de temperatura radicalmente distintas ao mesmo tempo.

Às 15 horas de 24 de julho, por exemplo, a temperatura foi 8ºC no sul do Estado, na fronteira do Brasil com o Uruguai. No mesmo horário, os termômetros marcaram quase 32ºC no noroeste gaúcho, — temperatura típica de verão, indicou a empresa de meteorologia.

“Verão” e inverno no Rio Grande do Sul

Porto Alegre registrou máxima de 29ºC na quarta-feira 2 | Foto: Freepik

Nesta quinta-feira, a situação climática do Rio Grande do Sul deve ser parecida, com sensação de inverno e verão em diferentes pontos do Estado.

O ar ameno da frente fria diminui a temperatura e o calor na maioria das cidades gaúchas, mas o ar quente será sentido no norte e noroeste do Rio Grande do Sul.

Por causa disso, à tarde, o Estado terá cidades com frio de 13ºC no sul e pontos com 30ºC no noroeste. A capital Porto Alegre, que encerrou a quarta-feira com tempo aberto e ar quente, sofrerá mudança radical de tempo nesta quinta-feira, com presença de muitas nuvens baixas que devem fechar o tempo.

As máximas de Porto Alegre ficaram entre 28ºC e 29ºC na quarta-feira. Nesta quinta, a temperatura estará cerca de 10ºC mais baixa, em torno de 18ºC.

A quarta-feira foi marcada por calor típico de verão, mas em pleno inverno, em áreas do Rio Grande do Sul. A cidade de Porto Xavier atingiu máxima de 32,4ºC. Os termômetros marcaram 31,4ºC em Colinas e Vera Cruz e, por fim, 31,1ºC em Porto Vera Cruz e São Borja.

Teutônia, Venâncio Aires, Três Coroas, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul. Santa Maria, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Restinga Seca e Parobé foram outras cidades gaúchas em que as temperaturas ultrapassaram a barreira dos 30ºC na quarta-feira.