Geada, ventania e chuva; veja a previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem três alertas ativos para a manhã desta quinta-feira, 27. De acordo com a previsão do tempo do órgão, há riscos de danos provocados por geada, ventania e chuva.

O alerta de geada é para o extremo sul do país, em áreas que se estendem por quatro regiões meteorológicas do Rio Grande do Sul, segundo o Inmet: sudoeste, sudeste, centro-oriental e parte da região metropolitana de Porto Alegre.

Para a geada, que conforme o instituto pode ocorrer até as 8 horas de hoje, há “perigo potencial” (classificado na cor amarela) para afetar o agronegócio local. “Risco leve de perda de plantações”, informa o Inmet em sua previsão do tempo.

Além da geada, essa área do Rio Grande do Sul, que acabou na rota de mais um ciclone extratropical, deve contar com baixas temperaturas. De acordo com os alertas, há a estimativa de que as mínimas cheguem a 3ºC ainda nesta manhã.

A geada, contudo, não é o único fenômeno climático que aparece na previsão do tempo da manhã desta quinta-feira no Rio Grande do Sul. Isso porque o Inmet também emite alerta de “perigo potencial” para a ocorrência de ventos costeiros. Essa ventania, que pode aparecer até as 12 horas de hoje, pega toda a faixa litorânea gaúcha e vai, também pelo litoral de Santa Catarina, até a altura de Balneário Camboriú (SC).

“Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”, avisa o instituto meteorológico, que é vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, em relação à possibilidade de danos em decorrência dos ventos costeiros no Sul do país.

Previsão do tempo: geada e ventania, no Sul; chuva no Norte

Previsão do tempo: mais chuvas no Norte do Brasil | Foto: Freepik

Enquanto os alertas para o Sul são de geada e ventania, no Norte o problema é outro. A previsão do tempo indica que chuvas intensas poderão ocorrer até as 10 horas de hoje na área que engloba o noroeste do Amazonas (região conhecida como “Cabeça de Cachorro) e um pouco mais de metade norte de Roraima.

“Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h)”, informa o Inmet. “Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.”

Em relação às chuvas intensas no Amazonas e em Roraima, o Inmet lista, por fim, cuidados a serem adotados pela população:

não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda); e

evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Alertas do Inmet para 27/7/2023 | Foto: Reprodução/Inmet

