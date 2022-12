Galvão se despede das Copas na TV aberta

O locutor Galvão Bueno, 72, fez, neste domingo, 18, sua última transmissão de Copa do Mundo na TV aberta. Bueno, que narrou o tetra e o pentacampeonato mundial do Brasil, comemorou o retorno da taça à América do Sul com o título da Argentina no Catar.

A seleção do jogador Lionel Messi ganhou da França nos pênaltis depois de um empate de 3×3. Na despedida, o narrador se emocionou e falou sobre o carinho que recebe dos brasileiros.

“Meu maior agradecimento vai para vocês, brasileiros”, declarou Bueno, que deixa a Globo depois de 40 anos na casa. “Só estou hoje aqui emocionado porque acho que alguma coisa boa eu fiz, senão aqui não estaria.”

