Recentemente um criminoso tentou me aplicar um golpe também. Com a foto do meu filho no whatsapp, falou:

Oi mãe… pode me fazer um favor? De cara já sabia tratar -se golpe, porque meu filho me chama pelo meu nome. Mas dei corda pra ver até onde iria. Me pediu dinheiro pra pagar um conta. 1.699,00. Mandei aguardar e deve estar esperando até hoje. Rsrs