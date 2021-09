Governador da Bahia não libera volta do público aos estádios

Decisão do petista Rui Costa foi atribuída ao aumento do número de casos de covid-19 no Estado nas últimas semanas

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou nesta segunda-feira, 27, que não vai liberar a volta dos torcedores aos estádios de futebol no Estado, pelo menos por enquanto. Segundo o chefe do Executivo estadual, o aumento de 40% do número de casos de covid-19 nas últimas semanas foi determinante para o veto ao público.

Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 232 novos casos da doença, de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde.

“Não haverá anúncio de jogos com público nesta semana. Seria um contrassenso da minha parte. Como disse dez dias atrás, estávamos analisando a abertura dos estádios para o público. Cheguei a dizer isso publicamente uma ou duas vezes. Naquela data, estávamos com 2 mil casos ativos. Se hoje estivesse com 1,3 mil, provavelmente estaria anunciando a abertura. Mas ocorreu o contrário. Eu tinha 2 mil, aumentou para 2,7 mil”, disse Rui Costa.

“A abertura de público no estádio só acontecerá quando se mantiver a queda do número de contaminados. Se os números voltarem a cair, há chance de a gente em breve liberar público nos estádios”, completou o governador petista.

Na capital, Salvador, havia a expectativa para a liberação do retorno das torcidas aos estádios, depois de o prefeito Bruno Reis ter afirmado que publicaria um decreto detalhando os protocolos sanitários de segurança para a volta do público.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou para terça-feira 28 uma reunião de seu Conselho Técnico para analisar a possível liberação de público nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro.

