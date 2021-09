CBF define volta de público na Série B do Campeonato Brasileiro

Em reunião de seu conselho técnico nesta sexta-feira, 17, com os 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou o retorno do público aos estádios em jogos da segunda divisão nacional. A liberação é válida para as cidades nas quais estejam em vigor decretos municipais autorizando a presença dos torcedores.

A medida vale a partir da 25ª rodada da Série B e foi aprovada pela maioria dos clubes (14). Apenas seis equipes foram contrárias.

Leia mais: “Rio autoriza público de mil torcedores para Vasco x Cruzeiro”

-Publicidade-

Mais cedo, como informou Oeste, a prefeitura do Rio de Janeiro anunciou a autorização para que o público compareça ao estádio de São Januário para acompanhar o jogo entre Vasco e Cruzeiro, no domingo 19, pela Série B. A liberação será somente para mil torcedores. A capacidade do estádio é de 21 mil lugares.

Leia mais: “Governador do Amazonas anuncia que jogo do Brasil será aberto ao público”

Na Série A do Brasileirão, pelo menos por enquanto, a situação é diferente. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubou a liminar que permitia a presença de público em partidas do Flamengo na competição. A decisão atende a uma reivindicação de pelo menos 17 clubes, que vinham ameaçando não entrar em campo e boicotar a rodada deste fim de semana do Brasileirão em protesto contra o que consideravam favorecimento ao Flamengo.

Leia também: “Belo Horizonte oficializa volta de público aos estádios”

Como noticiamos na semana passada, a CBF e a grande maioria dos clubes da Série A decidiram manter o veto à presença de público nos estádios pelo menos até a próxima reunião do conselho técnico. A ideia é que a torcida seja liberada, mas de forma única, válida para todas as equipes simultaneamente, e seguindo protocolos de segurança sanitária.

Reportagem especial: “Com protocolos e dúvidas, futebol brasileiro prepara volta do público aos estádios”