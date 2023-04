Santa Catarina vai ter policiais armados em escolas estaduais

Com custo de R$ 70 milhões ao ano, a iniciativa será implementada em 1.053 unidades de ensino da rede pública | Foto: Reprodução/Redes Sociais/Twiter

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), anunciou que todas as escolas estaduais terão ao menos um policial — civil ou militar — armado. A decisão desta segunda-feira, 10, é uma resposta ao ataque que ocorreu na semana passada em uma creche de Blumenau, no Vale do Itajaí. Na ocasião, quatro crianças morreram.

Anunciamos agora um novo protocolo de segurança para as escolas de #SantaCatarina: teremos um bombeiro, um policial civil ou militar para cada colégio para proteger nosso maior patrimônio, as nossas crianças. @pmscoficial @cbmscoficial @pcscoficial -Publicidade- — Jorginho Mello (@jorginhomello) April 10, 2023

Com custo de R$ 70 milhões ao ano, a iniciativa será implementada em 1.053 unidades de ensino da rede pública. Além de policiais militares que estão na ativa, o Estado planeja chamar profissionais aposentados.

A respeito de creches, escolas municipais e particulares, Mello afirmou que o Estado não irá exigir a escolta armada e que será de responsabilidade dos governos locais adotarem tal medida. “A gente vai ter colaboração com os prefeitos, mas é de responsabilidade do município”, afirmou o governador.

Ainda de acordo com Mello, a iniciativa será implementada em 60 dias. Contudo, outras ações de proteção já serão adotadas pelo poder público, para garantir a segurança das escolas estaduais.

“Já começamos o processo”, revelou o governador. “A ronda na escola já começou, o vigia na escola já começou. E o homem ou a mulher armados dentro da escola, em 60 dias a gente começa.”

Segurança privada

A prefeitura de Blumenau (SC) anunciou, no sábado 8, a contratação de segurança privada para escolas e creches da rede municipal de ensino. A iniciativa da prefeitura é uma resposta ao ataque ocorrido na semana passada. Na quarta-feira 5, um homem de 25 anos invadiu uma creche, matou quatro crianças e feriu outras cinco.