Governo de São Paulo lança campanha pela volta do turismo no litoral norte

Região conhecida por ter praias entre as mais lindas do país luta para se recuperar de uma tragédia

O governo do Estado de São Paulo iniciou uma campanha de incentivo à retomada do turismo no litoral norte. A região tem praias entre as mais belas do Brasil. Ela luta, porém, para se recuperar dos prejuízos registrados depois de passar por um desastre causado por severas chuvas no fim de fevereiro.

Para fazer a campanha, o governo de São Paulo adotou o lema: “Litoral norte. Com a sua visita, litoral forte”. A população das cidades dessa porção do Estado tem o turismo como uma das principais fontes de renda.

Os moradores locais sempre receberam bem os turistas, disse o governador Tarcísio de Freitas. “Agora é nossa hora de apoiar a região fazendo uma reserva para passar alguns dias nesse lindo lugar”, declarou.

Além de deixar mortos e desabrigados, o desastre fechou estradas, conforme descreveu o repórter Edilson Salgueiro em “A mais previsível tragédia”, reportagem para a Edição 153 da Revista Oeste.

“A tempestade provocou a interdição parcial da Rodovia dos Tamoios, no domingo. O mesmo ocorreu em trechos da Rio–Santos, em Ubatuba, e também na Mogi–Bertioga, que sofreu com alagamentos”, escreveu Salgueiro. Contudo, as autoridades paulistas trabalharam a toque de caixa para reestabelecer os acessos.

Em 10 de março, por exemplo, o governo conseguiu reabrir totalmente a Rodovia Mogi–Bertioga. Dagomir Marquezi, que visitou a região depois da reabertura, relatou que a vida já voltou ao normal em São Sebastião, uma das cidades afetadas pela tragédia.

“As pousadas estão funcionando, o modesto Beira Praia Shopping recebe clientes em seus restaurantes e lojas de celulares, o Manelito Café espalha seu aroma, a Neh corta cabelo no seu salão, o Fernando Chaveiro atende 24 horas”, escreveu Marquezi em “Depois do inferno, um mês no paraíso”, reportagem para a Edição 156 da Revista Oeste.