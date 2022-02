Governo de SP avalia 4ª dose da vacina para toda a população do Estado

O governo de São Paulo estuda aplicar a quarta dose da vacina contra a covid-19 em toda a população do Estado, informou, no último sábado, 5, a coordenadora do programa paulista de imunização, Regiane de Paula. “Estamos avaliando a quarta dose para toda a população, mas, antes, precisamos terminar a terceira dose de todos os elegíveis”, explicou.

Segundo Regiane, a gestão estadual poderá ir além das orientações do Ministério da Saúde, que ainda não autorizou a aplicação da quarta dose em pessoas saudáveis. “Aguardamos o Ministério da Saúde, mas, muitas vezes, vamos além dele”, afirmou a coordenadora, durante a coletiva de imprensa. “Trabalhamos para que a população receba a vacina em tempo oportuno.”

A quarta dose é permitida nacionalmente desde 21 de dezembro do ano passado para pessoas imunossuprimidas, como transplantados e pacientes oncológicos.

-Publicidade-

Regiane disse ainda que o foco do atual governo é encontrar os 2,2 milhões de pessoas no Estado que estão com a segunda dose atrasada. Outros 10 milhões de pessoas estariam elegíveis nestes dois primeiros meses do ano para tomar a terceira dose. “No momento, estamos realmente focados em aplicar a segunda dose em quem não completou o esquema vacinal”, destacou.

São Paulo é o Estado com o maior índice de vacinação, proporcional e absoluto, da população residente. Até a última sexta-feira, 4, mais de 40 milhões de pessoas tomaram ao menos uma dose do imunizante contra a covid-19, o equivalente a cerca de 85% da população.