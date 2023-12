Governo de SP divulga valores do IPVA de 2024; veja como consultar

O governo do Estado de São Paulo divulgou os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024.

A consulta deve ser feita pelos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos. O motorista deve informar o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam).

Os condutores também podem consultar o valor do IPVA diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP). Deve-se apresentar o número do Renavam e a placa do veículo.

O pagamento poderá ser feito a partir de 2 de janeiro

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o pagamento poderá ser feito a partir de 2 de janeiro. O proprietário tem até a data de vencimento da placa para pagar o imposto. Os valores poderão ser parcelados em até cinco vezes. Quem pagar à vista vai ter desconto de 3%.

Tabela exibe as datas de pagamento do IPVA em SP | Foto: Reprodução/Governo SP

O pagador do imposto que atrasar a cobrança vai ter que pagar uma multa de 0,33% por dia de atraso, além dos juros de mora com base na Selic, a taxa básica de juros do Brasil. Se o atraso for de 60 dias, o percentual final é de 20% de juros e multa.

Quem pagar à vista vai ter desconto de 3% | Foto: Reprodução/Freepik

Se o motorista continuar inadimplente, vai ter o débito inscrito na dívida ativa do Estado de São Paulo. Caso isso ocorra, o motorista não vai poder aproveitar créditos da Nota Fiscal Paulista e corre o risco de ser cobrado na esfera judicial.

Neste ano, os motoristas vão poder pagar o imposto ao via Pix, com geração de QR code que terá 15 minutos para quitação dos valores.

