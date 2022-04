Novo sanduíche do McDonald's tem gerado contestações de consumidores | Foto: McDonald's/Reprodução

O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou na última quinta-feira, 28, o McDonald’s a esclarecer num prazo de dez dias se o sanduíche McPicanha é produzido com picanha, como divulgou a empresa em campanhas publicitárias. A suposta falta da carne bovina gerou reclamações de consumidores e envolveu a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) no caso.

“O Ministério preza pela justiça e segurança do brasileiro em todos os âmbitos, inclusive no direito do consumidor”, disse o ministro Anderson Torres, em nota.

-Publicidade- O #MJSP, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), notificou empresa de fast food após consumidores reclamarem que o produto não tem o ingrediente conforme anunciado. A empresa tem o prazo de 10 dias para enviar esclarecimentos. ▶️ https://t.co/xwcW01ZL42 pic.twitter.com/R2Y6d3qwCo — Ministério da Justiça e Segurança Pública (@JusticaGovBR) April 28, 2022

A nova linha de hambúrgueres que tem incluído o McPicanha entrou no cardápio da rede no começo de abril. Para o lançamento, a empresa realizou campanha ressaltando o corte nobre da carne. A forma de divulgação é o principal ponto levantado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), que analisa se o caso pode induzir os consumidores ao erro.

O McDonald’s deve esclarecer se o produto tem picanha em sua composição, a porcentagem e se ocorreu alteração no porcentual do corte depois da divulgação da linha de hambúrgueres.

“Na ausência, sendo o produto apenas ‘saborizado’, a empresa deve informar os ingredientes envolvidos na composição do hambúrguer e se de alguma forma o consumidor foi informado da falta de picanha”, explicou o Ministério da Justiça.

Se o McDonald’s não oferecer esclarecimentos no prazo estabelecido, a Senacom pode abrir um processo administrativo contra a rede de fast food.

“Caso seja comprovada a falta de transparência com o consumidor, existe a possibilidade de apreensão, suspensão e proibição do produto, multa ou até mesmo a cassação da licença do estabelecimento”, indicou o comunicado do governo.