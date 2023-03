O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (USP) foi alvo de um ataque hacker. As máquinas foram invadidas por um ransomware — vírus que bloqueia o acesso do usuário ao computador e cobra resgate.

A invasão ocorreu na quarta-feira 22, e, desde então, o hospital está restringindo o atendimento às urgências e emergências. O hospital está formatando 600 computadores, para desbloquear o acesso.

“Tivemos todos os sistemas prejudicados, estamos reformatando todas as máquinas do hospital”, disse Walter Cintra Ferreira, diretor da unidade, ao site Metrópoles. “É um processo lento, estamos priorizando as áreas assistenciais e não temos um prazo definitivo para dizer quando vai ser normalizada a situação”, acrescentou.

O hospital não pagou o resgate e está no processo de recuperar os backups dos dados dos computadores afetados. “Tudo está sendo reposto nos backups, então não é possível dizer agora se tudo foi recuperado ou não”, explicou Ferreira.

De acordo com o site cibersecurity, dois hackers assumiram a autoria dos ataques em postagens nas redes sociais. Eles informaram que acessaram cinco servidores do hospital. Os criminosos escreveram que tiveram acesso a uma lista com 22 usuários do sistema, número de matrículas e senhas, além de outros dados. O hospital não confirmou essas informações até o momento.