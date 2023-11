Hamburgueria promete vender 1º sanduíche do mundo com ingrediente que esteve no espaço

A Patties Burger, com três lojas na capital paulista, enviou 9 kg de sal para o espaço, com a intenção de utilizá-lo no tempero de hambúrgueres e batatas fritas. De acordo com a lanchonete, o produto será suficiente para produzir cerca de três mil combos.

A iniciativa partiu do administrador Henrique Azeredo, sócio e CEO da empresa, que buscava inovar e diferenciar seus produtos. Para viabilizar o envio do sal para o espaço, a Patties Burger investiu R$ 300 mil.

+ Ex-marido de Ana Hickmann fala sobre porte ilegal de armas

A viagem para fora da Terra foi realizada pela empresa britânica “Sent into space”. Depois de receber o sal espacial, a hamburgueria submeteu o produto a uma análise sanitária no Laboratório Central de Diagnósticos Laboratoriais (CDL), que atestou a segurança do produto para consumo.

Os sanduíches, com previsão de início das vendas em 1º de dezembro, contarão com o licenciamento de produtos associados à agência espacial norte-americana (NASA).

A hamburgueria quer entrar para o livro dos recordes

A hamburgueria de São Paulo está empenhada em entrar para o Guinness Book como o primeiro restaurante do mundo a produzir hambúrgueres com ingredientes que estiveram no espaço.

+ Leia mais notícias do Brasil na Revista Oeste

“Não tem registro nenhum no mundo de restaurante que vendeu comida com algum ingrediente que esteve no espaço”, afirmou Azeredo em entrevista ao portal G1. “Tem tanto recorde estranho e bizarro lá no Guinness Book, que a gente pensou: ‘a nossa, das bizarras, não é das piores’. Na nossa cabeça isso faz super sentido, ainda mais agora que a corrida espacial está cada vez mais aquecida.”

Só para entrar no livro dos recordes, o empresário investiu cerca de US$ 30 mil, sem garantia de inclusão na próxima edição. A empresa planeja oferecer aproximadamente 500 lanches por dia, exclusivamente para clientes que compareçam às lojas físicas da empresa.

Leia também: “Coreia do Norte diz ter fotografado base militar dos Estados Unidos”