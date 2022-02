Hashtag #adrillesdevolta viraliza no Twitter

Após polêmica com gesto que foi chamado de “saudação nazista”, fãs do comentarista Adrilles Jorge pediram a sua volta para o Morning Show, da Jovem Pan, subindo a hashtag #adrillesdevolta ao topo dos Trending Topics (assuntos mais comentados) da rede social.

Adrilles postou um vídeo mostrando que sempre se despediu dando um “tchauzinho”, e que, portanto, o gesto que fez ao se despedir do programa não fazia referência a uma suposta defesa do nazismo (sic) como foi considerado por críticos.

Hashtag em 1° lugar

-Publicidade-

A hashtag chegou ao primeiro lugar dos assuntos no Twitter em meio a uma troca violenta de acusações de “apologia ao nazismo”. O debate acirrado tem marcado as redes com acusações desde que o apresentador Monark afirmou, no Flow Podcast, que não achava que deveriam proibir partidos de extrema direita ou de esquerda:

“A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião (…) Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei”, disse Monark.

Normalmente tais controvérsias também costumam ter uma hashtag contrária, feita por críticos, em assuntos polêmicos. Desta feita, o apoio a Adrilles não enfrentou resistência.