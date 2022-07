Hoje é Dia Mundial do Rock

A data que comemora o Dia Mundial do Rock não foi escolhida à toa: foi em 13 de julho de 1985 que as principais bandas de rock do mundo tocaram juntas no Live Aid — festival criado com o objetivo de arrecadar fundos para erradicar a pobreza e a fome na Etiópia.

O evento, que contou com shows simultâneos em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos EUA, é considerado uma das maiores transmissões em larga escala de todos os tempos.

Quase 2 bilhões de espectadores, em mais de 100 países, assistiram às apresentações ao vivo. Ao todo, o Live Aid arrecadou mais £ 150 milhões (cerca de R$ 960 milhões).

-Publicidade-

Bandas e artistas de peso do universo do rock se apresentaram no Live Aid, como U2, Queen, David Bowie, The Who, Elton John, Black Sabbath entre outros. Mas foi o músico inglês Phil Collins, uma das atrações mais esperadas do megafestival, quem sugeriu que a data deveria ser considerada o ‘Dia Mundial do Rock.’

Oeste separou algumas músicas que marcaram o gênero musical:

1) Chuck Berry — Roll Over Beethoven

2) Elvis Presley — Jailhouse Rock

3) The Jimi Hendrix Experience — Foxey Lady

4) The Rolling Stones — Start Me Up

5) Beatles — Day Tripper

6) Led Zeppelin — Whole Lotta Love

7) Blondie — The Hardest Part

8) J Geils Band — Freeze Frame

9) The Clash — Rock the Casbah

10) Ramones — Pet Sematary

11) Queen — Bohemian Rapsody

12) Metallica — Sad But True

13) Joan Jett — I Love Rock’n’Roll

14) Van Halen — Jump

15) Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Assine a Oeste