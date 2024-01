Homem é preso em flagrante durante prova do Detran-RN por usar ponto eletrônico e microcâmera

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante durante uma prova do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran-RN), nesta segunda-feira, 22, na zona sul de Natal. O candidato usava ponto eletrônico e microcâmera no exame, para tentar obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Coordenadoria de Habilitação do Detran informou ao portal g1 que já estava monitorando candidatos que reprovaram no teste teórico. Alguns candidatos voltavam para fazer a prova e passavam com 100% de acerto, algo incomum até então.

“Verificamos que um candidato nesse perfil havia agendado e ficamos em observação”, divulgou o órgão. “Foi o Detran que monitorou, identificou o candidato, acionou a Polícia Civil e Militar para fazer o flagrante. Foi passado o detector de metais e feita uma revista, na qual foram encontrados os materiais.”

Detran encontrou microcâmera e até modem

O candidato também estava com um modem de internet preso ao tórax | Foto: Divulgação/Detran

De acordo com o Detran, o homem estava com uma microcâmera “menor que um botão” na camisa. Também usava um ponto eletrônico “menor que um caroço de feijão” para ouvir orientações. Além disso, estava com um modem de internet preso ao tórax.

O candidato foi encaminhado à Central de Flagrantes e passou por audiência de custódia. Ele deve responder pelo crime em liberdade.

“Estamos atentos e monitorando”, informou o Detran. “E esperamos que esse caso sirva de exemplo para mostrar que é melhor estudar e ser aprovado, em vez de passar por esse tipo de constrangimento e ter de responder à Justiça.”

Para obter a CNH, o candidato precisa fazer aulas teóricas e práticas na autoescola. Depois, é submetido a uma prova teórica e prática. O exame teórico possui 30 questões sobre o conteúdo ensinado na autoescola. Para ser aprovado, o candidato precisa acertar cerca de 70% das questões, ou seja, 21 questões.

Homem havia reprovado três vezes

De acordo com o delegado Franklin Albuquerque, da 10ª Delegacia de Polícia Civil de Natal, o candidato havia pago R$ 1 mil pelo esquema fraudulento. O investigado não informou quais policiais seriam os responsáveis pelos equipamentos.

O Detran informou que o candidato já havia realizado a prova outras três vezes, mas foi reprovado.

