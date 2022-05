Homeschooling: mau começo

Por reiterado equívoco, na maior e mais populosa das nove nações lusófonas, o inglês é trazido para substituir palavras e expressões estratégicas do português, língua oficial do Brasil. É o caso da desjeitosa expressão “homeschooling”.

O brasileiro adora comida caseira, sinônimo de qualidade. Onde é feita a comida caseira? Em casa. Onde é ministrado o ensino na “homeschooling”? Em casa. Como se chama “school” em português? Escola. Os alunos estudam na escola, onde recebem aulas de professores. Você não mora e vive em “home”. Você mora e vive em casa. Ainda que seja apartamento, chácara ou cafofo, você está em casa. Então, o ensino a seus filhos, se ministrado ali, será ministrado em casa. O português tem nomes bons e bonitos para todas essas realidades.

Mas, mesmo quando acertam na língua, insistem em errar na bela arte de designar. Não apenas a ciência de designar, que em medicina antiga dava nomes feios a doenças e a remédios, fazendo também homenagens semelhantes a insultos a certas personalidades. Somente para descontrair um pouco os leitores, lembro que Flávio Antônio Quilici e Lisandra Marques Quilici, ambos médicos e doutores em Medicina, pela Unicamp e pela PUC/Campinas, respectivamente, deram a saber certa vez a seus confrades da Sociedade Brasileira de Coloproctologia o curioso título de um médico em antigo papiro do Egito, descrito em hieróglifo encontrado em Khoui, Saqqara, e datado de 2.550 a.C.: “Guardião do Ânus do Faraó” ou “Guardião da extremidade terminal do intestino real“, como explicado.

-Publicidade-

Assim, quando seus filhos recebem aulas particulares ou de reforço em casa, quem lhes ensina o que lhes falta são professores, não preceptores ou tutores. Por equívoco anterior, instituições de ensino à distância designaram por tutores os professores. E agora paira sobre o sistema de ensino outra ameaça de inadequação: saem os professores e entram os preceptores. Aonde nos trouxeram a “pátria educadora” e um governo que em cinco anos já teve quatro ministros da Educação.

E ainda não acertou o nome de uma inovação necessária ao ensino. Boa parte da mídia finge ignorar que 80% dos países da OCDE já regularizaram este tipo de ensino e que nosso país dispõe de numeroso contingente de professores qualificados, mas desempregados, ociosos ou aposentados, aguardando novas oportunidades de fazer o que mais sabem: ensinar. O lar sempre foi a primeira escola. Mas no Brasil há processos judiciais em curso para punir pais, mães, avós ou outros responsáveis pelas crianças que contrataram professores para ensinar em casa o que na escola lhes vinha sendo negado: o ensino.

A pandemia foi apenas um dos motivos deste “não”. Como se sabe, houve muitos outros, cujos objetivos não eram proteger as crianças. Eram indeclináveis, embora todos soubessem que eram um só: impedir o eleito de governar. Esses são alguns dos péssimos resultados quando a educação imerge no terreno minado da práxis politiqueira e do combate ideológico aos governantes que essas ou aquelas facções não aprovam. A educação e a cultura são bens perenes e não podem ser submetidas a tais impasses epocais. Já não basta estarmos entre as dez primeiras economias e entre as últimas nesses outros dois quesitos?

Deveríamos, tal como na campanha das “diretas já”, deflagrar outra: “ensino em casa já”.

Deonísio da Silva é professor e escritor, Doutor em Letras pela USP, autor de “Avante, soldados: para trás”, romance atualmente aprovado no PNLD.