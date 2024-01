Hospital no interior de SP fica alagado e perde equipamentos e remédios

Um temporal castigou Sorocaba, no interior de São Paulo, neste sábado, 20. Moradores perderam móveis, roupas e objetos pessoais com suas casas inundadas. O Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil (GPACI), referência na região, teve o setor de quimioterapia alagado, resultando na destruição de equipamentos e medicamentos.

A água invadiu todo o primeiro andar do prédio. Segundo a direção do hospital, além da recepção, foram afetados os seguintes setores: odontologia, quimioterapia, consultórios médicos, farmácia, nutrição e dietética, serviço de imagem e diagnóstico, refeitório, brinquedoteca, lavanderia, almoxarifado, entre outros.

Em entrevista ao G1, a vice-presidente do Gpaci, Glaucia Blazeck, contou que entre os materiais perdidos estão tomógrafo, ultrassonografia, radiologia, câmeras de medicamentos, refrigeradores, cilindros de ar medicinal, entre outros equipamentos para tratamento oncológico.

O GPACI também registrou prejuízo significativo com a perda de perda de medicamentos quimioterápicos de alto custo, além de materiais hospitalares, produtos de higiene, limpeza, rouparia.

A força da água destruiu a cozinha do hospital, que foi recentemente reformada.

Segundo relatos, o alagamento começou durante a madrugada. Funcionários e colaboradores, que estavam de folga em casa, voltaram para o hospital para fazer a limpeza e reparos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), 40 policiais e bombeiros, além de voluntários da Escola de Soldados, se uniram ao mutirão para ajudar na limpeza do hospital.

Prefeitura e governo estadual garantem que vão recuperar o hospital

O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), que estava fora da cidade em viagem de férias, antecipou seu retorno e já conversou com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Ambos os gestores garantiram que “todo o prejuízo do Hospital GPACI será 100% reposto em parceria entre a prefeitura e o governo estadual”.

Hospital pede doações

Através de suas redes sociais, o hospital informou que quem estiver interessado em fazer doações pode entrar em contato pelo telefone (15) 2101-6555 ou pelos canais disponíveis no site da instituição.

A direção do GPACI também divulgou o PIX com CNPJ: 50.819.523/0001-32.

Em 24 horas a Defesa Civil de Sorocaba registrou 150 mm de chuva. De acordo com as autoridades, isso representa cerca de 70% do esperado para todo o mês de janeiro.