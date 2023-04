Ibama é negligente com capivara tomada de influenciador

Há alguns meses, a história de Agenor Tupinambá, natural de Autazes (AM), universitário de 23 anos que estuda engenharia agronômica, viralizou nas redes sociais. O motivo é simples, mas inusitado: Agenor passou a compartilhar nas redes a sua dedicação à sua capivara “Filó”. O animal de estimação incomum chamou a atenção dos internautas que, em pouco tempo, somavam mais de 360 mil no Instagram e 1,3 milhão do TikTok do Agenor.

Os internautas seguidores de Agenor eram testemunhas do cuidado exemplar que o jovem amazonense despendia à capivara. O animal tinha direito a “banho de ofurô”, passeios regulares e uma dieta equilibrada — tudo em prol de sua saúde. O universitário era exemplo de dedicação ao seu “pet”. Contudo, todo esse cuidado não foi o bastante para agradar o Ibama, porque o órgão do governo decidiu multar Agenor em R$ 17 mil. Ele foi acusado de “abuso”, “maus-tratos” e “exploração animal”.

Agenor compartilhava nas redes sociais o seu cuidado pelos animais | Foto: Instagram/Reprodução

Além da multa, o Ibama determinou que o jovem amazonense entregasse Filó aos cuidados do órgão estatal e excluísse todas as fotos e vídeos do animal de suas redes sociais. Sob Agenor pesa a acusação de “retirar animais de seu habitat natural”.

O estudante foi obrigado a obedecer à determinação do Ibama; mas, em suas redes sociais, ele desabafou: “Fui notificado para retirar os vídeos que tanto expressam o meu amor e entregar a Filó num centro de tratamento animal, sob a acusação de retirá-la do seu habitat natural. Se tem alguém que mora no habitat natural de alguém sou eu, não os animais. Eu abro a janela e lá estão o rio, a floresta e os animais. Eu que estou de passagem nesse lugar. Eu escolhi ser um guardião e não um criminoso.”

E como o Ibama está cuidando da capivara Filó?

Recentemente, no entanto, uma deputada estadual do Amazonas divulgou durante uma live as condições precárias nas quais a capivara Filó se encontra depois de haver sido entregue aos cuidados do órgão do governo. As imagens provam que Agenor cuidava melhor da capivara do que o Ibama.