Ibovespa recua ao menor patamar desde abril

O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou esta quarta-feira, 18, com queda de 1,07%, em 116.642 pontos — o menor patamar desde 1º de abril (115.253 pontos). Com o resultado, o Ibovespa acumula baixa de 4,24% na semana e de 2% no ano.

Leia também: “Inflação nos EUA seguirá alta nos próximos meses, informa FED”

A Vale, uma das maiores empresas de mineração do mundo, atuou entre as maiores pressões de baixa no pregão, com queda acima de 3%, seguindo o recuo dos preços do minério de ferro na China. Mas o principal fator externo que mexeu com o humor dos investidores foi a ata da última reunião do Banco Central dos Estados Unidos, divulgada hoje pelo Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). O documento apresentou mais detalhes sobre o debate de quando os programas emergenciais da pandemia serão encerrados e sinalizou o nível de preocupação das autoridades com a inflação mais alta do que o esperado no país.

-Publicidade-

Leia mais: “Deputados aprovam em 2º turno PEC que retoma coligações”

Aqui no Brasil, o cenário político-fiscal e as preocupações com a trajetória da dívida pública seguiram no radar. Os agentes financeiros observaram o adiamento da votação do projeto de reforma do Imposto de Renda de Pessoa Físicas, empresas e investimentos na Câmara dos Deputados, enquanto o plenário da Casa aprovou, em segundo turno, a proposta de Emenda à Constituição que estabelece a retomada das coligações nas eleições. O texto ainda será analisado pelo Senado.