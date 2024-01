Idosa morre durante princípio de incêndio em hospital de SP

Um princípio de incêndio no Hospital São Luiz do Morumbi, na zona sul de São Paulo, resultou na morte de uma mulher de 94 anos, na manhã desta quinta-feira, 11. A idosa teve uma parada cardíaca durante o processo de transferência dos pacientes por causa da fumaça. Ela estava internada na UTI.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h38, de acordo com a postagem na corporação no Twitter/X. Segundo relataram, o fogo começou em um equipamento eletrônico no 2° andar do prédio, sendo controlado.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Por nota, o Hospital São Luiz, que pertence a Rede D´Or, divulgou que a fumaça causada por pane no equipamento dificultou o funcionamento “adequado” de duas unidades de terapia intensiva (UTI). Ao todo 42 pacientes foram transferidos para outras unidades hospitalares.

Testemunhas afirmam que houve correria dentro do hospital

Médicos e enfermeiros mantiveram os atendimentos improvisados do lado de fora do Hospital | Foto: Reprodução/Vídeo/Rádio BandNews

Testemunhas disseram em entrevista à TV Globo que houve correria dentro do hospital depois que o alarme disparou. Segundo a familiar de uma paciente, todos foram levados para a área do estacionamento, as crianças ficaram separadas.

Usando lençóis, os médicos e os enfermeiros improvisaram alas no estacionamento do hospital para acomodar os pacientes.

Leia também: “Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge prédio na Argentina”

Quatro equipes do Corpo de Bombeiros realizaram os trabalhos de ventilação no local. Segundo a direção do hospital, por precaução, todos os “protocolos de segurança” foram cumpridos. O hospital fica na Rua. Eng. Oscar Americano, no bairro nobre do Morumbi.

Funcionários do São Luiz estão telefonando para os pacientes que tinham consultas marcadas para reagendar os atendimentos.

O hospital está trabalhando com o Corpo de Bombeiros para esclarecer as possíveis causas do incidente.

Leia também: “Luciano Hang oferece recompensa de R$ 100 mil a quem encontrar responsáveis por incêndio na Havan”