IML confirma que corpo achado no mar é de piloto de avião que caiu

O piloto Gustavo Carneiro morreu no acidente áereo com um avião bimotor que caiu no mar, entre Paraty (RJ) e Ubatuba (SP) | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Além de Gustavo Carneiro, mais duas pessoas estavam a bordo da aeronave; buscas continuam na região do acidente

O corpo localizado no mar na sexta-feira, 26, pela Força Aérea Brasileira (FAB), é mesmo de Gustavo Carneiro, piloto do avião bimotor que caiu na noite de quarta-feira 24 na região entre Paraty (RJ) e Ubatuba (SP). A confirmação é do Instituto Médico Legal (IML).

A mãe e a namorada de Gustavo estiveram ontem no IML para o reconhecimento do corpo.

Gustavo foi encontrado perto de onde estavam os destroços do avião. Como noticiado por Oeste, a FAB já havia localizado destroços do bimotor. Uma das imagens compartilhadas é a de um banco Piper, mesma fabricante da aeronave modelo PA-34-220T.

Além de Gustavo, mais duas pessoas estavam a bordo da aeronave — o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e um tripulante. As operações de busca e resgate prosseguem.

O avião decolou de Campinas (SP) e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A queda teria ocorrido cerca de 30 minutos depois da decolagem.

O avião pertencia ao copiloto. A aeronave não poderia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para realizar voos noturnos privados, de acordo com dados que constam da matrícula do bimotor. O ano de fabricação do modelo da aeronave é 1981.