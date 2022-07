Incêndio de grandes proporções atinge quatro prédios em São Paulo

28 viaturas e 80 bombeiros trabalham no local por causa do incêndio, que começou na noite de domingo | Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atinge prédios comerciais na região da Rua 25 de Março, no centro de São Paulo — no bairro da Sé —, desde a noite de domingo 10.

Segundo os bombeiros, o fogo começou na área térrea de um prédio de dez andares e se alastrou para outros três imóveis: uma loja, que ficou completamente destruída, um prédio de seis andares, que corre risco de desabar, e uma igreja. Os imóveis estavam vazios quando o incêndio começou.

-Publicidade- Ao vivo no #BalançoGeral: URGENTE! Mais de 80 bombeiros trabalham para tentar apagar incêndio em prédio no centro de SP ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/kx0NA9aLfO — Balanço Geral (@balancogeral) July 11, 2022

Dois bombeiros que atuavam no combate às chamas ficaram feridos. Eles sofreram queimaduras de segundo grau e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé.

Na última atualização da corporação, na manhã desta segunda, 11, 28 viaturas e 80 bombeiros trabalham no local por causa do incêndio.

O incêndio de grandes proporções também teve reflexos no trânsito da região. A Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo recomendou que os motoristas evitem as ruas do centro, que teve algumas vias próximas interditadas.

Os bombeiros ainda não sabem o que teria provocado o incêndio. A Polícia Civil vai apurar as causas e eventuais responsabilidades pelo fogo que atingiu e danificou os imóveis.