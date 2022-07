Independência do Brasil: BC lança moedas comemorativas

O Banco Central (BC) lançou, nesta terça-feira, 26, duas moedas em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, em 7 de Setembro. Uma delas é de prata e a outra de cuproníquel. A de prata tem valor de face de R$ 5 e está sendo vendida a R$ 420, com tiragem inicial é de 5 mil unidades.

Ela traz a imagem do imperador Dom Pedro I, inspirada da litografia de Sebastien Sisson, e uma representação do quadro Sessão do Conselho de Estado, de Georgina de Albuquerque. O item, de 40 milímetros (mm) de diâmetro, acompanha uma caixa e um pequeno encarte com informações.

“A moeda de prata apresenta a sessão do Conselho de Estado, presidida pela princesa D. Leopoldina e com a participação de José Bonifácio, na qual foi tomada a decisão de enviar cartas a D. Pedro aconselhando-o a romper com a Coroa Portuguesa”, informou o BC.

Já a moeda de cuproníquel tem uma faixa verde e amarela, em referência à bandeira do Brasil, e é a primeira moeda brasileira com cores. Ela é inspirada no quadro Independência ou Morte, de Pedro Américo, de 1888, uma das mais famosas desse período.

A moeda de cuproníquel tem 30 mm de diâmetro e é de R$ 2, vendida a R$ 34. Serão produzidas de 10 mil a 40 mil unidades. Ela será entregue fixada a um cartão com a imagem do quadro e, no verso, suas características.

“A moeda de cuproníquel mostra o Grito da Independência, em que D. Pedro, ao receber as cartas da princesa e do ministro José Bonifácio, proclama a Independência do Brasil, às margens do Rio Ipiranga”, comunicou o Banco Central.

As duas moedas trazem no verso a primeira estrofe do Hino da Independência: “Já podeis, da Pátria filhos, / Ver contente a mãe gentil; / Já raiou a liberdade / No horizonte do Brasil”.

A venda, iniciada hoje, será feita exclusivamente pelo site do Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil. O site é www.clubedamedalha.com.br/catalogo-de-produtos.