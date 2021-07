Inédito: duto vai levar biodiesel direto ao distribuidor

A Cofco Internacional, empresa líder na cadeia global de grãos, está construindo uma via direta para conectar sua usina de biodiesel em Rondonópolis, Mato Grosso, às bases das distribuidoras de combustível localizadas no terminal do mesmo município. O duto terá três quilômetros de extensão e deve entrar em operação em cinco meses. Segundo a empresa, essa é a primeira estrutura no Brasil que irá transportar biodiesel direto do produtor ao distribuidor.

Leia também: “Governo eleva para 12% mistura obrigatória de biodiesel ao diesel”

A expectativa é de que com esse sistema 12 mil viagens de caminhão deixem de ser feitas por ano. “Quando estiver em funcionamento, o duto transportará cerca de 245 toneladas de biodiesel por hora, o que é 60 vezes mais rápido do que o volume transportado por caminhões no ciclo atual”, disse, em nota, Marcos Dalla Rosa, gerente sênior da Divisão de Biodiesel da Cofco Internacional no país.

-Publicidade-

Leia mais: “Vendas de diesel por distribuidoras crescem 27% em abril, informa ANP”