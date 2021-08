A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, esteve nesta segunda-feira, 9, em Mato Grosso do Sul, com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em visita às obras de pavimentação da BR-419/MS, no município de Rio Negro.

Pelas redes sociais, Tereza disse que “a obra é muito importante para o escoamento da nossa produção, mas não é só isso. A pavimentação vai tranformar o #agro de Mato Grosso do Sul, interiorizar a logística, beneficiar o turismo da região e proporcionar mais desenvolvimento”.

Durante passagem pelo Estado, os ministros também entregaram obras do Aeroporto de Campo Grande e participaram de atos de assinatura de investimentos para as rodovias que cortam Mato Grosso do Sul.

BR-376

Rota alternativa para o escoamento da produção da região de Dourados, em Mato Grosso do Sul, um trecho de 10 quilômetros de pistas recuperadas (do quilômetro 95 ao quilômetro 105) da BR-376 foi liberado nesta segunda-feira, 9. Por meio do Ministério da Infraestrutura, o governo federal investiu R$ 1,8 milhão no empreendimento.

A rodovia tem início próximo da BR-163, perto da cidade de Dourados, e atravessa uma vasta região produtora, cortando ao menos nove municípios. Além disso, o trecho funciona como alternativa de tráfego tanto da BR-163 como da BR-267/MS, fazendo a ligação com São Paulo e Paraná, sendo uma rota para acessar os portos que fazem a exportação da produção do Estado.