Ingressos dos desfiles do Carnaval de São Paulo começam a ser vendidos em outubro

Desfile das escolas de samba de São Paulo ocorre no Sambódromo do Anhembi | Foto: Divulgação/Redes Sociais

A Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo anunciou o início das vendas de ingressos para o Carnaval 2022. A partir de 20 de outubro, as compras poderão ser feitas através dos sites da Liga-SP, da ALK Live Entertainment e na plataforma Eventim. Em janeiro de 2022, a bilheteria física será aberta.

O Sambódromo do Anhembi deve receber as apresentações nos dias 25, 26, 27 e 28, além do Desfile das Campeãs em 5 de março. Para ver a programação completa basta acessar o calendário disponível na página da liga.

De acordo com o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), os desfiles das escolas de samba e o carnaval de rua da cidade estão sujeitos aos números da pandemia de covid-19.