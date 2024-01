Inmet emite alertas de tempestades em grande parte do país

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de tempestades que podem atingir grande parte do Brasil a partir desta terça-feira, 23. Ao menos oito Estados das Regiões Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste receberam o aviso.

+ Leia mais notícias sobre Brasil em Oeste

De acordo com o instituto, as tempestades serão provocadas por causa da formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul — responsável por nuvens carregadas. O fenômeno deve provocar chuvas acumuladas de até 50 mm por dia, com ventos de 60 km/h. O alerta maior é para as áreas de encosta, onde o solo encharcado apresenta risco de deslizamento.

As fortes chuvas com ventanias vão atingir os seguintes Estados: Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. Além disso, o sul e oeste da Bahia, norte de Minas Gerais e extremo norte do Espírito Santo serão afetados. As tempestades mais fortes devem ocorrer a partir desta quarta-feira, 24.

Leia também: “Semana começa com alertas de chuva para o DF e 19 Estados”

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, a instabilidade deve avançar para o centro-sul. Os ventos podem espalhar umidade para os Estados de Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Mais uma dia com chuvas em algumas áreas do país | Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O local mais crítico deve ser o litoral sul da Bahia, que deve receber acumulados de 150 mm entre esta segunda-feira, 22, e a próxima sexta-feira, 26.

São Paulo tem tempestades e queda de temperatura

A Grande São Paulo deve ter a primeira queda de temperatura no ano, nesta semana. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da capital paulista, não há chuva significativa para os próximos dias, mas os dias devem ser nublados.

Apesar do comunicado do CGE, há potencial de alagamento nesta terça-feira. A expectativa é que uma baixa pressão traga chuvas fortes para a capital paulista. Nesta semana, a cidade de São Paulo deve registrar temperaturas mínimas de 17ºC e máximas de até 25ºC.

Leia mais: “SP: hospital fica alagado e perde equipamentos e remédios”