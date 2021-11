Instituto de Formação de Líderes Jovem SP faz evento com foco em pautas liberais

Os cinco pilares da liberdade serão o tema do evento do IFL Jovem SP | Foto: Divulgação/IFL Jovem SP

O Instituto de Formação de Líderes (IFL) Jovem SP realiza nesta quinta-feira, 11, o IFL Jovem SP Experience 2021 — Pilares da Liberdade, um evento que visa à formação de jovens empreendedores no país. O ciclo de palestras ocorrerá de forma híbrida (presencial e on-line) na Avenida das Nações Unidas, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. De acordo com o IFL, o evento será baseado nos cinco principais pilares da liberdade: (1) emocional, (2) intelectual, (3) político, (4) econômico e (5) financeiro.

O fundador-presidente do think thank Instituto Mises Brasil, Helio Beltrão; o jornalista e escritor Leandro Narloch; a presidente do Instituto Livre Mercado, Beatriz Nobrega; o fundador da Easy Taxi, Tallis Gomes; a founder da empresa de educação digital Ações Garantem o Futuro (AGF), Louise Barsi; o CEO da Multilaser, Alexandre Ostrowiecki; a jornalista Mariana Brito; e Geanluca Lorenzon, secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, são alguns dos palestrantes.

Confira o cronograma do IFL Jovem SP Experience 2021 — Pilares da Liberdade

IFL Jovem SP

Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos e apartidária. A organização, criada em 2020, tem o objetivo de formar futuros líderes para o mercado de trabalho brasileiro. A liberdade individual, o livre mercado, o Estado de Direito e o respeito à propriedade privada são seus principais valores.