Insulina da China deve chegar até julho, segundo governo

A insulina comprada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva do laboratório chinês Globalx Technology Limited deve chegar ao Brasil até 9 de julho, informou o Ministério da Saúde, em nota publicada na segunda-feira 15.

A falta de insulina está afetando Estados brasileiros pelo menos desde fevereiro. Há um mês, os estoques do medicamento estão mais críticos no Ceará, Acre, Rio Grande do Sul e Goiás. O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou o Ministério da Saúde sobre o risco de faltar insulina para diabetes no Brasil ainda no fim de março.

A fiscalização do TCU foi aberta depois que o Congresso Nacional pediu para apurar eventuais “irregularidades existentes nas compras, nas entregas e no armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento de diabetes”.

Insulina da China não tem registro na Anvisa

Caneta para aplicação de insulina | Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O governo Lula comprou 1,3 milhão de tubetes de insulina análoga de ação rápida em “caráter emergencial” da Globalx Technology, com assinatura de contrato no dia 9 de maio. O medicamento é usado no tratamento de diabetes mellitus tipo 1.

A empresa chinesa não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Por isso, a Sociedade Brasileira de Diabetes questiona a qualidade do medicamento.

Segundo o Ministério da Saúde, a pasta não conseguiu comprar o medicamento anteriormente. Foram realizados pregões pelo governo, mas terminaram sem oferta.

Na nota divulgada ontem, o Ministério da Saúde também informou que a insulina adquirida — molécula asparte, produzida pela empresa Gan & Lee — possui registro em países com agências regulatórias sanitárias membros do Conselho Internacional de Medicamentos (ICH, na sigla em inglês), do qual a China faz parte. “A Organização Mundial da Saúde e a Anvisa aceitam e recomendam o registro do ICH para situações de emergência.”