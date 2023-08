Irmão de suspeito de matar soldado da Rota é preso

O irmão do suspeito de matar o soldado Patrick Reis, das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (Rota), foi preso nesta quarta-feira, 2, em Santos, no litoral de São Paulo.

Kauan, de 19 anos, é o irmão de Erickson David da Silva, conhecido como “Sniper do Tráfico”, suspeito de ter atirado contra o PM da Rota.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas, Kauan é o quarto criminoso envolvido na morte do policial. “A Justiça será feita e o trabalho da polícia segue incansável para dar resposta à tentativa de ocupação de espaço pelo crime organizado”, publicou nas redes sociais.

O quarto criminoso ligado ao assassinato do Soldado Reis foi preso nesta madrugada, em Santos. Agora, todos que estavam diretamente envolvidos na morte estão presos. A justiça será feita e o trabalho da polícia segue incansável para dar resposta à tentativa de ocupação de espaço… — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) August 2, 2023

Envolvimento com o tráfico

O irmão de Erickson atuava no tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil. Ele usava as redes sociais para mostrar a “rotina” no tráfico, com armas apontadas para viaturas.

Kauan tinha a “função” de ficar posicionado na comunidade Vila Júlia, armado e com um comunicador, pronto para avisar os comparsas sobre a chegada de viaturas policiais ao local.

Bandido usava as redes sociais para mostrar a ‘rotina’ no tráfico | Foto: Reprodução

Morte de soldado da Rota

De acordo com a Polícia Civil, duas pessoas já foram presas por envolvimento na morte do soldado da Rota: Erickson, suspeito de ter atirado contra o PM, e outro homem, de apelido “Mazzaropi”, apontado pela corporação como responsável pela venda das drogas.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, uma mulher afirmou que Kauan estava na cena do crime.

“A mulher disse: ‘O Kauan estava no local conosco. Ele era o quarto elemento’. O ‘Mazzaropi’ relatou exatamente a mesma coisa”, disse Derrite, sobre a investigação que levou a Polícia Civil até Kauan.

Operação da polícia no Guarujá

O número de mortos em confrontos com forças de segurança no Guarujá chegou a 14, depois do início da megaoperação da polícia.

A ação foi executada para capturar os suspeitos do assassinato do soldado da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, na noite de quinta-feira 27. Outras dez pessoas foram presas.

O site g1, da TV Globo, teve acesso aos boletins de ocorrência registrados pela própria polícia. Sete pessoas que morreram em confrontos com a polícia, desde o início da operação, tinham registros criminais.